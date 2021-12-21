Трое россиян погибли после употребления суррогатного алкоголя

В Казани три человека погибли после употребления суррогатного алкоголя. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

По данным агентства, четверо россиян устроили застолье в квартире на улице Симонова — они пили поддельный виски. Из-за плохого самочувствия россияне вызвали скорую, три человека скончались до приезда врачей.

Пострадавшую женщину доставили в городскую больницу Казани. В региональном Минздраве рассказали, что она находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее 18 человек погибли в Екатеринбурге, отравившись метанолом. Спирт погибшие приобрели на одном из городских рынков. Также в Гайском городском округе Оренбургской области семилетняя девочка получила отравление суррогатным алкоголем. Она употребляла спиртное в компании сверстников.

