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Трое россиян погибли после употребления суррогатного алкоголя

В Казани три человека погибли после употребления поддельного виски, еще один пострадал

Фото: Shutterstock

В Казани три человека погибли после употребления суррогатного алкоголя. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

По данным агентства, четверо россиян устроили застолье в квартире на улице Симонова — они пили поддельный виски. Из-за плохого самочувствия россияне вызвали скорую, три человека скончались до приезда врачей.

Пострадавшую женщину доставили в городскую больницу Казани. В региональном Минздраве рассказали, что она находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее 18 человек погибли в Екатеринбурге, отравившись метанолом. Спирт погибшие приобрели на одном из городских рынков. Также в Гайском городском округе Оренбургской области семилетняя девочка получила отравление суррогатным алкоголем. Она употребляла спиртное в компании сверстников.

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Анастасия Шейкина
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