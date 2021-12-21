Адвокат советника главы Роскосмоса Сафронова узнал о своем деле о госизмене

Адвокат Иван Павлов (признан иноагентом в России), защищающий советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, рассказал в своем Telegram-канале о возбужденном в отношении него уголовном деле о госизмене.

Защитник Сафронова ссылается на новое представление Минюста, требующее лишить его адвокатского статуса. Из этого документа Павлов узнал, что 27 апреля 2021 года против него возбудили дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. «Надеюсь, что опечатка тут в статье, а не в дате», — написал адвокат.

30 апреля адвокат Иван Павлов был задержан ФСБ в московской гостинице в рамках уголовного дела по статье 310 («Разглашение данных предварительного следствия») УК РФ. В Следственном комитете России (СКР) заявили, что он без согласия следователя передал газете «Ведомости» копию постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого.

Павлов специализируется на делах о госизменах. Он известен тем, что защищает Сафронова и ранее представлял интересы бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан, осужденной за шпионаж.