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Госдума рассмотрит поправки о наказании за злостное нарушение ПДД

Госдума рассмотрит в I чтении поправки, ужесточающие наказание за злостное нарушение ПДД

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Депутаты Госдумы 21 декабря рассмотрят в первом чтении поправки в уголовный кодекс, которые ужесточают наказание за злостное нарушение ПДД. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект об уголовной ответственности за злостное нарушение правил дорожного движения группа депутатов нижней палаты парламента внесла 17 декабря. Если законопроект будет принят, к ответственности будут привлекать за превышение скорости на величину более 60 километров в час, выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного маршрута. В последнем случае уголовная ответственность может наступить в случае, если допустивший выезд водитель ранее дважды подвергался административному наказанию за аналогичные правонарушения и был лишен прав.

8 декабря депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект, согласно которому водителям с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления запрещается работать в такси.

Ранее сообщалось, что Минюст подготовил новый проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), в котором для нарушающих ПДД водителей предусмотрены штрафы до 50 тысяч рублей. В беседе с «Лентой.ру» автоюрист Лев Воропаев заявил, что они вполне обоснованы при условии, что сотрудники ГИБДД также будут действовать в рамках закона. Идея повысить штрафы также получила одобрение в Совфеде.

Варвара Кошечкина
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