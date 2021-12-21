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Белый дом разъяснил рекомендацию Госдепа отказаться от поездок на Украину

Джен Псаки: Госдеп внес в рекомендацию отказаться от поездок на Украину информацию об РФ
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Представитель Белого дома Джен Псаки разъяснила рекомендацию Госдепа отказаться от поездок на Украину. Она заявила, что документ существовал и раньше, однако туда внесли новую информацию. Ее слова приводит РИА Новости.

«Из-за COVID–19 рекомендация в отношении отказа от поездок на Украину действовала раньше, и она остается, госдепартамент обновил ее с упоминанием наращивания российских военных сил на границе с Украиной лишь с тем чтобы дать дополнительную информацию», — сказала Псаки.

Ее спросили, означает ли заявление Госдепа наличие новой информации или свидетельств эскалации. Представитель Белого дома ответила, что обновленная рекомендация — свидетельство «прозрачности» и «попытка дать эту информацию напрямую».

Ранее сообщалось, что Госдеп в понедельник, 20 декабря, рекомендовал американцам не путешествовать на Украину из-за пандемии коронавируса, а также «якобы возросших угроз со стороны России». По мнению американской стороны, Россия якобы «планирует значительные военные действия против Украины», а условия безопасности «непредсказуемы и могут ухудшиться без предварительных предупреждений».

Марина Совина
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