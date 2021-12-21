Польша расширила группировку войск на границе с Белоруссией

Более сотни добровольцев пополнили бригаду войск территориальной обороны, расквартированную в Подляском воеводстве Польши на границе с Белоруссией. Таким образом Варшава расширила группировку войск на польско-белорусской границе. Об этом сообщил представитель Подляской бригады, капитан Лукаш Вильчевский, передает ТАСС.

«Все новобранцы пройдут обучение, во время которого их научат пользоваться винтовками MSBS GROT, ориентации на местности, маскировке, организации засад, марш-броскам, правилам проведения атак и действиям в обороне», — заявил капитан. Новобранцев также обучат приемам рукопашного боя, пользованию радиостанциями и работе со взрывными устройствами.

С начала миграционного кризиса Подлядская бригада уже третий раз пополняется добровольцами из числа местного населения. На сегодняшний день ее численность превышает две тысячи человек. Всего границу с Белоруссией охраняют 15 тысяч военнослужащих регулярной армии, 4,5 тысячи пограничников и две тысячи полицейских.

17 декабря стало известно о том, что польский военнослужащий Эмиль Четко дезертировал из армии и пересек границу с Белоруссией. Вскоре он дал интервью белорусским СМИ, в котором рассказал об убийствах польскими солдатами мигрантов из стран Ближнего Востока и даже собственных граждан.