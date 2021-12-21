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Российский инфекционист назвал неизлечимое последствие COVID-19

Инфекционист Акинфиев: расстройства обоняния после COVID-19 не лечатся медикаментозно

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

Излечение расстройства обоняния после COVID-19, которое называется паросмией, не ускоряется медикаментозным путем. Такое последствие коронавируса назвал врач-инфекционист Илья Акинфиев, его слова приводит URA.RU.

«Пусть и редко, но у меня есть пациенты, которые жалуются не на отсутствие запаха, а еще хуже — на патологические запахи, то есть, они не ощущают приятные запахи, только гнилостные», — объяснил специалист.

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По его словам, все, что было перепробовано из медикаментозного лечения, не помогло пациентам. Он отметил, что паросмия проходит сама со временем, но у каждого по-разному. В среднем у большинства пациентов нарушения обоняния проходит за два месяца, однако есть ряд пациентов, у которых более полугода нет положительной динамики.

Ранее терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова предупредила россиян о проблемах с восприятием алкоголя после COVID-19. Она отметила, что обычно при паросмии продукты «меняют» запах и вкус в восприятии пациента, одна из таких групп — алкогольные напитки.

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Никита Абрамов
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