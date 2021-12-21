На Украине главного врача инфекционной больницы уволили за критику властей

На Украине Николаевский областной совет принял решение отправить в отставку главного врача инфекционной больницы региона Светлану Федорову. Ранее женщина остро раскритиковала политику украинских властей в части борьбы с пандемией COVID-19 из-за нехватки кислорода в больнице, сообщает «Страна.ua».

«Уволить Федорову Светлану Федоровну с поста директора коммунального некоммерческого предприятия "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней" за единичное грубое нарушение трудовых обязанностей», — говорится в тексте постановления совета. Ранее стало известно, что саму больницу, которой управляет Федорова, закрывают. «Нас МОЗ (министерство здравоохранения Украины — прим. «Ленты.ру») приказал уничтожить!» — написала главврач в Facebook.

Главврач категорически не согласна с увольнением и закрытием больницы. В последнем опубликованном видео Федорова высказалась о причинах отставки и состоянии медицинского учреждения, которым управляет. «Просто интересно — за что? С 1996 года работаю я в этой больнице. За этот год, за прошедший — мы полностью обновили больницу. И не за казенный счет», — рассуждает врач. По ее словам, она работает в медицине с 14 лет — сначала подрабатывала санитаркой. В Николаевской инфекционной больнице она числится с интернатуры, весь коллектив ее знает.

Осенью Федорова поделилась на видео проблемой критической нехватки кислорода в больнице. После заявления у нее начались проблемы — министерство здравоохранения присылало регулярные проверки. Главврач отмечала, что понимает их причину. «У нас немного, так сказать, старомодный город и область, где принято всегда докладывать в Киев о том, что все хорошо», — говорила Федорова. При этом она была спокойна за собственную карьеру, считая, что областной совет поддержит ее. «Практически всех депутатов и их семьи я тоже вылечила», — делилась Федорова.

В начале ноября толпа родственников больных ворвалась в Николаевскую инфекционную больницу с требованием обеспечить кислородом пациентов. Федорова отвечала, что кислород ей не поставляют местные власти, так что больнице самостоятельно закупать 20 тонн кислорода через побочные каналы.