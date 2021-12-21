Ведущий Первого канала предупредил об опасности новогодних елок

Врач педиатр-иммунолог Андрей Продеус заявил, что натуральные елки могут вызывать аллергическую реакцию. Об опасности популярного новогоднего дерева он предупредил в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

Специалист отметил, что смола и хвоя елки имеют интенсивный запах. «Люди, которые чувствительны к такого рода аллергенам, ароматам, могут действительно иметь гиперреакцию <...> — это повышенная реакция иммунных клеток», — рассказал Продеус. Врач подчеркнул, что аллергия может привести к приступу бронхиальной астмы, при которой возникает спазм и отек бронхов.

Еще одной причиной аллергии, по словам Продеуса, может стать плесень. Как уточнил врач, она может образоваться в том случае, если люди больше двух-трех недель не меняют воду в ведре, в котором стоит елка. Его коллега, врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева, добавила, что плесень может появиться и на самой елке.

Продеус посоветовал россиянам покупать искусственные елки. При этом он предупредил, что дешевые ненатуральные деревья также несут опасность для человека и могут привести к псевдоаллергии со спазмом. «Если вы ставите их (дешевые искусственные елки — прим. «Ленты.ру») к приборам отопления, к батарее, то они начинают источать фактически химические вещества, которые являются раздражителями дыхательной системы», — объяснил специалист. Чтобы избежать этой ситуации, врач порекомендовал при покупке елки проверять ее сертификат качества.

Ранее Продеус в эфире программы «Жить здорово!» назвал витамины, которые можно давать ребенку в возрасте одного года. По его словам, единственными безопасными для маленьких детей являются витамины группы D. Врач уточнил, что их можно давать детям в качестве профилактики без назначения врача.