Путин обсудил с Макроном Украину

Президент России Владимир Путин созвонился с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Главы государств обсудили по телефону предложенные Россией гарантии безопасности в Европе, ситуацию на Украине и возможность проведения нового саммита в «нормандском формате». Об этом сообщает сайт Кремля.

«Продолжено обсуждение вопросов укрепления стабильности и безопасности на европейском континенте. В этом контексте приоритетное внимание уделено проектам договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств-членов НАТО, которые были переданы соответствующим адресатам, включая французскую сторону, и затем опубликованы», — говорится в сообщении.

Путин указал на ограничения, с которыми сталкивается во Франции российский телеканал RT, и выразил надежду, что ему будет предоставлена возможность работать на равных условиях с другими иностранными СМИ.

Главы государств также обсудили ситуацию в Мали. Инициатором выступил президент Франции.

Президенты России и Франции обменялись мнениями насчет урегулирования конфликта и восстановления мирной жизни в Нагорном Карабахе.

19 декабря министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что если конфликт между Россией и Украиной усугубится, то Париж намерен ужесточить санкции против Москвы. «Мы не хотим возвращения к холодной войне», — подчеркнула она.

Ранее, в октябре, стало известно, что руководство Мали заключило контракт с российской ЧВК на помощь в борьбе с местными террористами и для обучения военных специалистов страны. Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил эту информацию, однако подчеркнул, что официальная Москва не имеет к этому отношения.