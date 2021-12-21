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Путин подписал закон о дополнительной индексации маткапитала

Президент Путин подписал закон об индексации маткапитала по уровню инфляции

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительной индексации материнского капитала по фактическому уровню инфляции, а не прогнозируемому. Изменения вступят в силу с 1 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

Теперь размер маткапитала будет рассчитываться исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, который определяется правительством. Согласно действующему законодательству, размер материнского капитала индексируется по прогнозной инфляции. Теперь маткапитал проиндексируют по фактической инфляции. Кроме того, с 1 февраля 2022-го размер маткапитала за первого ребенка составит 483 тысячи 881 рубль, за второго и последующих — 639 тысяч 431 рубль.

Ранее в декабре слишком высокий рост цен обещали компенсировать и российским пенсионерам. Как говорил глава Минтруда Антон Котяков, сейчас ведомство прорабатывает предложения о дополнительной компенсации высокой инфляции. В рамках принятого бюджета предусмотрена индексация пенсий на 5,9 процента, однако по итогам года инфляция окажется несколько выше.

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Платон Щукин
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