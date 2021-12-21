Путин прокомментировал долгосрочные гарантии США

Долгосрочным гарантиям США не следует верить, ведь есть вероятность, что американская сторона может не выполнить свои обязательства. Такой комментарий дал президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

В этой связи должны быть хотя бы юридические, а не устные гарантии безопасности со стороны США, подчеркнул глава государства.

Вместе с тем президент России добавил, что американский лидер Джо Байден в ходе разговора с ним сам выступил с инициативой назначить ответственных за переговоры по стабильности.

20 декабря представитель Кремля Дмитрий Песков и замглавы МИД России Сергей Рябков заявили, что Москва еще не получила от Вашингтона ответа на предложения по гарантиям безопасности в Европе. Альянсу предлагается отказаться от расширения на Восток и включения в состав организации Украины, а также ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.