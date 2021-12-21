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Путин прокомментировал долгосрочные гарантии США

Президент Путин заявил о недоверии к долгосрочным гарантиям США

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Долгосрочным гарантиям США не следует верить, ведь есть вероятность, что американская сторона может не выполнить свои обязательства. Такой комментарий дал президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

В этой связи должны быть хотя бы юридические, а не устные гарантии безопасности со стороны США, подчеркнул глава государства.

Вместе с тем президент России добавил, что американский лидер Джо Байден в ходе разговора с ним сам выступил с инициативой назначить ответственных за переговоры по стабильности.

20 декабря представитель Кремля Дмитрий Песков и замглавы МИД России Сергей Рябков заявили, что Москва еще не получила от Вашингтона ответа на предложения по гарантиям безопасности в Европе. Альянсу предлагается отказаться от расширения на Восток и включения в состав организации Украины, а также ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

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Юлия Ямпольская
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