Украинский депутат предложил запретить Порошенко посещать Раду

Глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия предложил запретить экс-президенту Украины Петру Порошенко посещать Верховную Раду, если подтвердится информация, что он причастен к государственной измене. Его слова приводит РИА Новости.

По словам украинского депутата, фактически команды по закупке угля «шли из самых высоких кабинетов прежней власти», и это было понятно. «К тому же мы знаем "альфовцев". Много бойцов спецподразделения "Альфа", которые занимались тогда фактической перевозкой этих денег, они дают показания», — сказал он.

Ранее Порошенко назвал срок своего возвращения в страну. По его словам, он вернется из заграничной поездки в первой половине января 2022 года. При этом он подчеркнул, что не намерен следовать графику «мощного сценариста "видосиков" господина [президента Украины Владимира] Зеленского».

Украинские власти заподозрили Петра Порошенко в госизмене еще в начале октября. Правоохранители обнародовали записи, касающиеся дела главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, которые, по их словам, доказывают вину бывшего президента республики в госизмене и его причастность к закупкам угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.