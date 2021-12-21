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В Крыму призвали США дать внятную реакцию на предложения по безопасности

Сенатор Ковитиди: реакция США на предложения безопасности должна быть оперативной

Фото: Globallookpress.com

Реакция западных стран и США на гарантии безопасности, которые были предложены Россией, должна быть оперативной и внятной. К этому призвала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, пишет РИА Новости.

Она выразила уверенность, что в интересах зарубежных партнеров как можно быстрее начать процесс выработки юридически обязывающих гарантий безопасности России в форме двух соглашений.

Вместе с тем сенатор добавила, что президент США Джо Байден должен осознавать, что именно на Соединенные Штаты в случае непринятия российских предложений будет возложена ответственность за возможный негативный сценарий в украинском конфликте.

В свою очередь, Россия готова налаживать отношения с США, подтверждением чего являются ее инициативы по гарантиям безопасности, для реализации которых необходима только политическая воля, заключила Ковитиди.

20 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявили, что Москва еще не получила от Вашингтона ответа на предложения по гарантиям безопасности в Европе, которые были опубликованы 17 декабря. Альянсу предлагается отказаться от расширения на Восток и включения в состав организации Украины, а также ведения любой военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

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Юлия Ямпольская
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