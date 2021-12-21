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Россиянам отсоветовали медлить с покупкой жилья

Ипотечный брокер Ракута: россиянам не стоит откладывать сделки по приобретению квартир

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Россиянам, которым необходимо купить квартиры, не стоит медлить, так как в последующие год-два ипотечные ставки в стране, вероятно, продолжат увеличиваться. Такой совет дал гражданам в беседе с NEWS.ru эксперт по недвижимости, ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

Не нужно откладывать сделки и ждать, когда банки начнут менять ипотечные программы, особенно в новостройках. «Стоит приобретать жилье прямо сейчас. Прогноз такой — ключевая ставка [Центробанка] увеличится до 11-12 процентов», — заявил специалист.

Ракута также отметил, что в стране по-прежнему действует программа субсидированной ипотеки, «которую рекламируют не так активно, как следовало бы».

Ранее частнопрактикующий риелтор Олеся Анисимова заявила, что в 2022 году цены на жилье в России расти не будут, напротив, квадратные метры могут подешеветь — в первую очередь, из-за увеличения ипотечных ставок. По словам Анисимовой, инфляция не помешает падению цен на квартиры.

Нина Ташевская
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