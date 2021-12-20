Россиян предупредили о падении цен на квартиры

В 2022 году цены на жилье в России расти не будут, напротив, квадратные метры могут подешеветь — в первую очередь, из-за увеличения ипотечных ставок. Такой прогноз опубликовала в своем Instagram-аккаунте частнопрактикующий риелтор Олеся Анисимова.

«Повышенная ипотечная ставка выполнит свою роль, — предупредила эксперт. — Благодаря ей цена на квадратный метр опустится вниз. Считаю, что в последующие годы это хорошие условия для инвестиций в недвижимость».

По словам Анисимовой, инфляция не помешает падению цен на квартиры. «Увеличения все равно не будет. Думаю, на какие-то позиции стоимость останется прежней, в основном же нас ждет снижение на 7-10 процентов», — написала риелтор.

На рынок купли-продажи жилья начинают выходить те, кто приобрел недвижимость с инвестиционными целями, указала Анисимова. Инвесторы понимают, что «если хочешь заработать, то нужно "скинуть" квартиру сейчас», пояснила она.

«Отличное время для приобретения недвижимости — канун Нового года. В это время можно рассчитывать на хорошие скидки у застройщиков», — заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что в третьем квартале 2021 года объем инвестиций в недвижимость России составил 93 миллиарда рублей — неизвестные потратили на объекты в разных регионах страны почти на треть больше, чем в том же периоде 2020-го.