Политолог назвал условия для подписания США соглашений о безопасности

США подпишут соглашения о безопасности только если Россия перейдет от слов к действиям, «введет войска и освободит Харьков, Запорожье, Одессу и другие города», считает политолог Сергей Марков. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что сейчас Штаты не хотят заключать никаких договоренностей и пытаются только затянуть переговорный процесс.

Предложения России по гарантиям безопасности в Европе не учитывают вопросы, волнующие США. С таким заявлением ранее выступил представитель Госдепартамента Нед Прайс. «Мы пока что не видели ничего, что развеяло бы нашу обеспокоенность», — заявил он в ходе брифинга с журналистами.

Условия подписания соглашений

Марков считает, что Штаты рассматривают предложение России, скорее, как ультиматум, который является невыполнимым. Более того, они убеждены, что подобный жесткий вариант выбран специально для того, чтобы после подписания перейти к неким силовым действиям.

«Они предполагают, что это должно быть военное вторжение на территорию Украины. И в этих условиях они предупреждают, что не допустят такого сценария, а для начала переговорного процесса Россия должна отвести войска от всех территорий, нахождение на которых американцы считают неправильным», — сказал политолог.

Он убежден: переговорный процесс не закончится никакими гарантиями. Единственное, чего хотят США, — чтобы Москва подчинилась, приняла их правила игры и перемещала войска по своей же территории в соответствии с пожеланиями Вашингтона.

«Пока не начнутся какие-то действия, соглашения не будут подписаны. А вот если Россия введет свои войска, освободит Харьков, Одессу, Запорожье и другие города, все договоренности быстро будут достигнуты. А так, американцы считают, что все семьи российских руководителей имеют недвижимость, счета за рубежом, слишком зависят от Запада и не пойдут на такие шаги», — заключил политолог.

До этого Прайс сообщил, что США представят собственный список обеспокоенностей действиями России. При этом Прайс выразил готовность к дипломатической работе с РФ, однако добавил, что пока не может сообщить о конкретных планах.