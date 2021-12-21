Россиянам раскрыли новую схему обмана мошенников

У мошенников появилась новая схема обмана россиян, теперь они звонят гражданам предпенсионного возраста и обещают выплаты за трудовой стаж. Новый способ обмана аферистов раскрывает РЕН ТВ.

Под таким предлогом у пожилых россиян выманивают данные банковских карт и код из смс-сообщения, который приходит им на телефон. Таким образом жертва оплачивает какую-нибудь интернет-покупку мошенников.

Перед Новым годом шанс стать обманутым особенно высок, так как россияне слышат, что перед праздниками власти обещают различные выплаты.

Ранее сообщалось, что письма с заманчивыми предложениями о скидках, распродажах и акциях от известных брендов являются главной уловкой мошенников перед Новым годом. По словам специалиста, подобные рассылки содержат фишинговые ссылки на сайты-клоны крупных торговых сетей.