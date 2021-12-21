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Разъяренный дикий слон набросился на мужчину и попал на видео

Дикий слон в Индии забрел на территорию деревни и набросился на 30-летнего мужчину

В Индии дикий слон забрел на территорию населенного пункта, набросился на мужчину и попал на видео. На ролик обратило внимание издание India Today.

Сообщается, что слона заметили в районе городка Тамархат, штат Ассам. Атаку разъяренного животного удалось заснять на камеру мобильного телефона одному из местных жителей. Пострадавшим оказался 30-летний Канак Рай.

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Слон появился в деревне Уанпетла утром 18 декабря. Рай столкнулся с агрессивным животным на рисовом поле. Слон погнался за мужчиной, сбил его с ног и несколько раз ударил хоботом и бивнями. Пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в Тамархат для оказания первой помощи, а позже отправили в больницу города Дхубри.

По данным СМИ, атаковавший Канака Рая слон все еще бродит в окрестностях деревни.

Ранее сообщалось, что в ЮАР атака слона на джип с людьми попала на видео. Инцидент произошел в заповеднике дикой природы Селати.

Никита Савин
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