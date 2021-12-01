Разъяренный слон едва не перевернул джип с людьми и попал на видео

Агрессивный слон напал на джип с инструкторами в заповеднике в ЮАР

Инструкторы и стажеры в заповеднике дикой природы Селати в ЮАР чудом остались живы и не пострадали после стычки с разъяренным слоном, который напал на их джип и едва не перевернул его. Произошедшее попало на видео, которое опубликовало издание USA Today.

На одной из записей, сделанной из другого транспортного средства, виден слон, который приподнимает и поворачивает автомобиль с людьми, выбрасывая из него по меньшей мере одного пассажира. Слон агрессивно толкает автомобиль головой и бивнями.

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На другом видео инструктор несколько раз кричит: «Убегайте!» Пассажиры подвергнувшегося нападению автомобиля поспешно вылезают из него и отбегают на безопасное расстояние. В это время слон перестает крушить машину.

Видеозаписи произошедшего широко распространились в соцсетях, и компания EcoTraining, причастная к инциденту, разъяснила случившееся. «Во время рутинного объезда инструкторы и стажеры EcoTraining встретили стадо слонов с детенышами. Автомобиль остановился, чтобы пассажиры могли понаблюдать за слонами. Самец слона побежал на автомобиль. Когда машина медленно отъехала, слон кинулся в атаку с новой силой и сдвинул автомобиль с дороги. Как только машина остановилась, пассажиры переместились в другое транспортное средство, припаркованное поблизости», — говорится в сообщении.

В компании со ссылкой на управляющего заповедником Брайана Хэвеманна подчеркнули, что автомобиль получил повреждения, но никто из находившихся в нем людей не пострадал. Представители организации также отметили, что во время брачного сезона у самцов слонов поднимается уровень тестостерона, и они могут вести себя агрессивно.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Тамилнад дикий слон вышел на дорогу и набросился на автобус, полный пассажиров. Водитель остановил автобус, после чего слон двинулся к машине и ударил бивнями в лобовое стекло, почти выдавив его из рамы.