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Раскрыто состояние выжившего в шахте «Листвяжная» горноспасателя

МЧС: угрозы жизни выжившего в шахте «Листвяжная» спасателя Заковряшина нет
Александр Заковряшин

Александр Заковряшин . Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Выживший в шахте «Листвяжная» горноспасатель Александр Заковряшин находится в удовлетворительном состоянии и продолжает лечение в больнице. Об этом сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян, передает ТАСС

«Сейчас он все еще в больнице в относительно удовлетворительном состоянии, мы постоянно наблюдаем за ходом его лечения, и в настоящее время жизни Александра Заковряшина ничего не угрожает», — подтвердили в ведомстве.

Ранее Заковряшин отмечал, что уходом и питанием в больнице он остался доволен. Спасатель подчеркивал, что без проблем вернется к работе, как только позволят врачи.

Взрыв метана в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел утром 25 ноября. Погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей. По последним данным, пострадали 96 россиян, 41 человек находится в больнице. Спасателю Александру Заковряшину, которого посчитали погибшим, удалось покинуть шахту — он провел внутри более суток и сам вышел к спасателям на следующий день после ЧП.

Марина Совина
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