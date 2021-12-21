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В России предсказали изменение баланса сил в мире благодаря союзу с Китаем

Константин Гаврилов: поддержка КНР предложений РФ по евробезопасности изменит баланс сил

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Поддержка, которую власти Китая пообещали оказать России относительно договора по гарантиям безопасности, может изменить баланс сил в мире. Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов, его слова прозвучали в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

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«Я думаю, мнение Китая очень важно. К нему прислушиваются как в Вашингтоне, так и в странах НАТО», — подчеркнул Гаврилов. Благодаря такому союзу резкие заявления в ответ на предложения Москвы по евробезопасности будут сглаживаться во время переговоров, убежден он.

Ранее в МИД Китая заявили, что предложения России по гарантиям безопасности повышают взаимное доверие между странами и снижают риск конфликтов.

18 декабря посол России в США Анатолий Антонов выразил мнение, что международная политическая обстановка подталкивает Россию и Китай к укреплению стратегического партнерства. При этом, подчеркнул дипломат, в отличие от США и их союзников по НАТО, Россия и КНР не преследуют каких-либо геополитических планов и целей в отношении какого бы то ни было суверенного государства.

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Виктория Кондратьева
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