В Прикамье волонтеры-медики проведут новогодние спектакли для детей

Перед Новым годом активисты Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» проведут благотворительные праздничные спектакли для детей. Об этом сообщается на официальном сайте губернатора и правительства Пермского края.

Так, 24 декабря пройдет выступление для подопечных общественной организации защиты прав детей-инвалидов «Счастье жить», а 25 декабря — для детей, которые проходят реабилитацию в базовом стационаре «Радуга».

По словам представителя общественного движения, одна из ключевых тем спектаклей — здоровый образ жизни. Юным зрителям расскажут об основах правильного питания, питьевого режима, физической культуры и психологического здоровья.

«Многие уже ощущают приближающийся Новый год, запах мандаринок, ели и бенгальских огней. Но некоторые сейчас вдали от уютного дома. Поэтому мы хотим создать для этих детей атмосферу грядущего праздника», — отметила координатор социального направления «Волонтеры-медики» Анастасия Худанина.

Ранее в декабре врачи Ивановской областной клинической больницы впервые провели операцию по пересадке почки. Трансплантация была необходима 47-летней женщине, находившейся в течение пяти лет на гемодиализе. По словам главы департамента здравоохранения региона Артура Фокина, для региона это очень большое событие.