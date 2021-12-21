В российском регионе впервые провели операцию по пересадке почки

Врачи Ивановской областной клинической больницы впервые провели операцию по пересадке почки. Об этом сообщает ТАСС.

Трансплантация была необходима 47-летней женщине, находившейся в течение пяти лет на гемодиализе.

В правительстве региона рассказали, что летом между региональным департаментом здравоохранения и Национальным медицинским исследовательским центром (НМИЦ) трансплантологии и искусственных органов им. ак. В. И. Шумакова было подписано соглашение о сотрудничестве. В рамках него местные врачи прошли обучение в НМИЦ. Специалист центра также прибыл в регион и участвовал в первой операции.

По словам главы департамента здравоохранения региона Артура Фокина, для региона это очень большое событие. «Это позволит качественно изменить жизнь наших пациентов, которые сейчас вынуждены постоянно проходить процедуру гемодиализа. Кроме того, у наших жителей, нуждающихся в пересадке почки, нет возможности ждать донорского органа в Москве или Нижнем Новгороде. Донорские органы не могут долго храниться, и пациенты вынуждены снимать квартиры в непосредственной близости от федеральных центров трансплантологии, что очень дорого, теперь они смогут спокойно дожидаться пересадки почки у себя дома», рассказал он.