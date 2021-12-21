В Липецком зоопарке из-за морозов медведи рано впали в спячку

В Липецком зоопарке бурые медведи Миша и Маша из-за морозов медведи впали в спячку раньше, чем в прошлом году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора зоопарка Александра Осипова.

«Миша уснул, а Маша еще вчера ходила, следы на снегу топтала — но сегодня ее уже нету, спит. У нас утром 12 градусов мороза, поэтому в этом году медведи уснули раньше. Мороз сыграл свою роль, потому что в это время в прошлом году морозов еще не было, а на Новый год дождик шел», — отметил Осипов.

Он добавил, что, возможно, животные проснутся через неделю, так как в регион придет потепление. При этом кормить медведей прекратили еще в ноябре — по словам директора зоопарка, они уже получили столько еды, что могут спать полгода.

В ноябре стало известно, что в зоопарке Екатеринбурга для белых медведей реконструируют вольер и превратят его в своего рода «трехкомнатный люкс»: там построят три бассейна и возведут стеклянные стены, через которые посетители смогут смотреть на зверей.