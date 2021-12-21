В российском регионе задумали отстранять от учебы непривитых студентов
В Свердловской области непривитых от COVID-19 студентов будут отстранять от учебы
В вузах Свердловской области совершеннолетних студентов, которые не привились от COVID-19, будут отстранять от учебы. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Павел Креков, его слова приводит KP.RU.
«Невакцинированные студенты будут отстранены от учебы», — сказал замгубернатора.
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Ранее в регионе ввели обязательную вакцинацию для студентов старше 18 лет. Отмечается, что главный санитарный врач области Дмитрий Козловских внес их в перечень, как самую активную социальную и возрастную группу населения.
Ранее в другом российском регионе — Ленинградской области — ввели обязательную вакцинацию для совершеннолетних студентов, а также для жителей старше 60 лет.