В российском регионе задумали отстранять от учебы непривитых студентов

В вузах Свердловской области совершеннолетних студентов, которые не привились от COVID-19, будут отстранять от учебы. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Павел Креков, его слова приводит KP.RU.

«Невакцинированные студенты будут отстранены от учебы», — сказал замгубернатора.

Ранее в регионе ввели обязательную вакцинацию для студентов старше 18 лет. Отмечается, что главный санитарный врач области Дмитрий Козловских внес их в перечень, как самую активную социальную и возрастную группу населения.

Ранее в другом российском регионе — Ленинградской области — ввели обязательную вакцинацию для совершеннолетних студентов, а также для жителей старше 60 лет.