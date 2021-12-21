Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В российском регионе задумали отстранять от учебы непривитых студентов

В Свердловской области непривитых от COVID-19 студентов будут отстранять от учебы

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В вузах Свердловской области совершеннолетних студентов, которые не привились от COVID-19, будут отстранять от учебы. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Павел Креков, его слова приводит KP.RU.

«Невакцинированные студенты будут отстранены от учебы», — сказал замгубернатора.

Материалы по теме:
«Обоняние возвращается. Может быть, и тупость обратима?» Переболевшие COVID-19 психиатры — о последствиях коронавируса
«Обоняние возвращается. Может быть, и тупость обратима?»Переболевшие COVID-19 психиатры — о последствиях коронавируса
9 декабря
«Есть повод для паники» Чем опасен новый штамм коронавируса и что ждать от омикрона россиянам? Отвечает биолог
«Есть повод для паники»Чем опасен новый штамм коронавируса и что ждать от омикрона россиянам? Отвечает биолог
1 декабря

Ранее в регионе ввели обязательную вакцинацию для студентов старше 18 лет. Отмечается, что главный санитарный врач области Дмитрий Козловских внес их в перечень, как самую активную социальную и возрастную группу населения.

Ранее в другом российском регионе — Ленинградской областиввели обязательную вакцинацию для совершеннолетних студентов, а также для жителей старше 60 лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Путин предупредил США о невозможности России отступать в ситуации с Украиной
Российским регионам выделят 10 миллиардов рублей на замену медоборудования
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Госдума во втором чтении приняла законопроект об отмене техосмотра
Названа причина осквернения российскими подростками символов воинской славы
Риелтор усомнился в скачке цен на аренду жилья из-за обеления сферы
Черышев рассказал о важном совете от Роналду
Прокуратура попросила посадить на пять лет помочившегося на ветерана блогера
В Москве на сутки продлили оранжевый уровень опасности
В российском регионе задумали отстранять от учебы непривитых студентов
Осужденного за нарушение санкций россиянина депортировали из США в Россию
Лукашенко заявил о готовности «перевоспитать америкосов»
Назван самый популярный сервис года среди россиян
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter