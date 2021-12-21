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Пользователи сети разглядели непристойный рисунок в новой татуировке девушки

Новая татуировка девушки в виде камней напомнила пользователем сети кучу фекалий

Фото: Facebook

Пользователи сети разглядели непристойный рисунок в новой татуировке девушки в виде камней. На публикацию в закрытой группе в Facebook обратили внимание журналисты The Sun.

Анонимная юзерша разместила снимок, на котором продемонстрировала новый рисунок на ноге. По ее задумке на тату должны быть изображены расположенные друг на друге камни разных форм. Однако из-за неудачной реализации полученное изображение напоминает гору фекалий.

Пользователи сети подняли на смех работу неумелого мастера и принялись обсуждать ее в комментариях. «Передайте тому, кто наложил эту кучу фекалий, что ему следует есть больше клетчатки», «Моя собака однажды наложила такую кучу», «Я полагаю, мастер хотел изобразить пирамиду из камней? Они обычно строятся не из фекалий», «Прочитав все эти комментарии про фекалии, я почувствовала себя отравленной», — высказывались они.

В октябре в сети разглядели непристойность в татуировке девушки с изображением цветов. Анонимный участник сообщества That's It, I'm Inkshaming разместил фотографию, на которой запечатлена рука девушки с рисунком среднего размера. По задумке на нем изображены очертания женского портрета, продолжением которого являются цветы. Однако два цветка внешне напоминают анус.

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Айсель Эюбова
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