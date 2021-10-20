В сети разглядели непристойность в татуировке девушки с изображением цветов

В сети подняли на смех татуировку девушки с неприличным изображением. На соответствующую публикацию в закрытом Facebook-сообществе That's It, I'm Inkshaming обратили внимание журналисты The Sun.

Анонимный участник сообщества разместил фотографию, на которой запечатлена рука девушки с рисунком среднего размера. По задумке на нем изображены очертания женского портрета, продолжением которого являются цветы. Однако из-за неудачной реализации два цветка внешне напоминают анус.

Подписчики сообщества разглядели непристойность на данном рисунке и принялись писать об этом в комментариях. «Почему на рисунке изображены отверстия в заднице?», «Не пытайтесь набить тату в стиле реализма, если вы не умеете этого делать», «Почему на ее лице изображена задница?», «Не могу это развидеть», «Идея милая. Очень жаль, что реализация просто отстой», — высказывались они.

В августе девушка разглядела пошлый рисунок в новой татуировке и огорчилась. Кристал Шип Келли набила на животе большой бараний череп с рогами. Героиня материала объяснила, что, когда она надевает джинсы с высокой посадкой, нижняя часть изображения закрывается, и создается впечатление, будто на ее животе нарисована голая женщина с раскинутыми ногами.