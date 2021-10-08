Тату на популярной в 2000-х части тела вновь стали трендом

Популярные в нулевых татуировки на пояснице вновь вернулись в моду в 2021 году

Популярные в 2000-х среди молодежи татуировки вновь вернулись в моду в 2021 году. Соответствующий материал публикует Metro.

Речь идет о рисунках, которые расположены на пояснице. По информации издания, тату в виде узоров, бабочек и диких животных на данной части тела пользовались спросом в основном у девушек. Например, в нулевые их сделали поп-исполнительница Бритни Спирс, а также актрисы Джессика Альба и Николь Ричи. При этом отмечается, что некоторые знаменитости впоследствии сожалели о своем поступке.

Журналисты Metro изучили различные аккаунты тату-салонов и пришли к выводу, что рисунки на упомянутом месте вновь стали трендом — их полюбили и современные девушки. Помимо этого, сотрудники издания поговорили с представительницами поколения Z о возвращении этой тенденции.

Так, например, 24-летняя Эрин рассказала о своей любви к моде из 2000-х. «В молодости мы изучали стиль своих кумиров, подражали им. Неудивительно, что многие аксессуары и элементы стиля возвращаются из прошлого. Вокруг татуировок на пояснице существовал стереотип: люди думали, что женщины с тату на этом месте — шлюхи. Я же считаю их сексуальными», — поделилась она.

21-летняя Сочилл, в свою очередь, сделала тату на пояснице и поделилась своими ощущениями. «Я увлекаюсь стилем нулевых. У меня много татуировок, и я могу сказать, что рисунок на пояснице был самым болезненным из всех. Я набила изображение цветка, который связан с моим именем», — высказалась девушка.

«Я хочу набить тату на пояснице, поскольку считаю их женственными и действительно крутыми. Интересно наблюдать за тем, как они вновь становятся актуальными, особенно без негативного значения. Люди больше не считают тату на пояснице грязными», — высказала также свое мнение 21-летняя Жасмин.

В сентябре девушка с тату по всему телу показала единственный постыдный для нее рисунок. По словам 25-летней Сары-Джейн Синклэр, татуировка, о которой она действительно сожалеет, — это имя ее бывшего молодого человека на ягодице. «Мы встречались всего две недели, но тогда мне казалось, что это потрясающий человек. А я очень импульсивна в отношении наколок», — посетовала она.