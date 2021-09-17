Девушка сравнила фото желаемого тату с реальной работой мастера и разозлилась

Девушка показала различие между желаемой татуировкой и реальной работой мастера и прославилась в сети. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

Пользовательница соцсети с никнеймом sybhu поделилась историей о своем неудачном походе в тату-салон. Так, сначала на кадрах ролика она продемонстрировала фото татуировки, которую намеревалась получить во время визита к мастеру. На нем изображено запястье с аккуратным рисунком в виде маленькой бабочки с узорчатыми крыльями. Затем для сравнения героиня материала показала снимок своей руки после посещения тату-салона: видно, что мастер нанес на кожу девушки слишком крупный рисунок, сделав крылья бабочки асимметричными.

Описанный случай разозлил девушку. «Я сделала татуировку несколько недель назад и только сейчас осознала, что ненавижу ее», — подписала она публикацию, которая стала вирусной и набрала почти 13 миллионов просмотров и больше двух миллионов лайков.

Пользователи сети принялись критиковать работу тату-мастера в комментариях. «Ого. Это совсем не похоже на то, что ты хотела. Мне очень жаль», «Черт возьми, только не это», «Это ужасно», «Если б я могла вернуть время назад, то я бы никогда не набивала свои тату», «Очень грустно, когда мастера заявляют, что могут сделать то, что на деле не умеют», — высказывались они.

В августе девушка сделала тату и была пристыжена родителями за ее пошлость. Блогерша Мария (Maria) показала тату, которое она сделала в 18 лет: она нанесла на ягодицу надпись keep going («не останавливайся»), поскольку считала эту фразу вдохновляющей. Однако, по словам героини материала, родители застыдили ее татуировку из-за сексуального подтекста.