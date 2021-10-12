В сети разглядели непристойность в татуировке женщины

В сети подняли на смех татуировку женщины с неприличным изображением. На пост в закрытом Facebook-сообществе That’s It, I’m Inkshaming, в котором публикуются неудачные работы тату-мастеров, обратили внимание в The Sun.

Анонимный участник сообщества разместил фотографию, на которой запечатлены, предположительно, женские бедра с крупным рисунком. По задумке на нем изображена голова лошади, продолжением которой являются очертания леса. Однако из-за неудачной реализации тату напоминает мужские гениталии.

Пользователи сети разглядели непристойность на данном рисунке и принялись шутить об этом в комментариях. «Мне потребовалось много времени, чтобы понять, что изображено на татуировке, но в конечном итоге я увидел пенис», «Это пенис на моем экране?», «Это явно пенис. Тату-мастера как-то рассказывали мне, что нарочно делают дизайн рисунков более пошлым, чтобы проверить, сойдет ли им это с рук», «Тату в виде гениталий явно было сделано неслучайно», — высказывались они.

В августе девушка разглядела пошлый рисунок в новой татуировке и огорчилась. Кристал Шип Келли набила на животе большой бараний череп с рогами. Героиня материала объяснила, что, когда она надевает джинсы с высокой посадкой, нижняя часть изображения закрывается, и создается впечатление, будто на ее животе нарисована голая женщина с раскинутыми ногами.