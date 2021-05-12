Неудачное соседство двух тату на теле мужчины заставило его покраснеть от стыда

Житель Англии выбрал неудачное место для второй татуировки на своей руке и покраснел от стыда, осознав значение соседства рисунков. Об этом сообщает Daily Mail.
Во время отдыха в Майами в 2007 году 37-летний Джимми Эймс (Jimmy Ames), который работает менеджером службы поддержки в неназванной компании в городе Ипсуич, набил на левом предплечье иероглиф. Татуировка символизировала год, когда был рожден мужчина, — год Крысы по китайскому календарю.
Несколько лет спустя Эймс нанес на руку новый иероглиф, расположив его над предыдущим. Рисунок, который переводится как «любовь», герой материала посвятил своим отношениям с женой Микаелой (Michaela).
Через некоторое время супруги обратили внимание, что вместе две наколки читаются как love rat («похотливый»). «Сначала это заставляло меня краснеть от стыда, ведь на теле моей жены — милые тату с именами наших детей. Потом мне стало дико смешно: раз это уже произошло, зачем паниковать? Лучше я отнесусь к этому с юмором», — прокомментировал британец.
По словам Эймса, в первое время Микаела была огорчена его оплошностью, однако в скором времени тоже начала подшучивать над китайской фразой. «Теперь у нас нет никаких проблем. Микаела знает, что я никогда не стану ей изменять, что бы ни было написано на моей руке», — заключил он.
В марте еще одна англичанка сделала татуировку с цитатой отца и через четыре года после нанесения осознала ее пошлый смысл. 22-летняя Рианна Купер набила фразу make it count («приложи усилия») на спине, поскольку ее отец часто говорил ей следующие слова: «Тебе дана только одна жизнь, так что приложи все свои усилия». Молодой человек девушки увидел в ее тату двойное значение.