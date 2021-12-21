В России обеспокоились активизацией террористов в Сирии

Террористические группировки активизировались по всей территории Сирии, их действия вызывают беспокойство Москвы, заявил спецпредставитель президента России по Сирии, глава российской делегации Александр Лаврентьев на «астанинских» переговорах в Нур-Султане. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, особую озабоченность российской стороны вызывает активизация «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка) и его провокационные действия в отношении представителей сирийских силовых структур Сирии. «Не отвечать на это сирийская армия, естественно, не может. Этот порочный круг как-то надо разорвать и стабилизировать ситуацию. Уже настало для этого время», — признал Лаврентьев.

Он отметил, что Россия плотно взаимодействует с Турцией по ситуации на севере и северо-западе, прежде всего в Идлибской зоне деэскалации, и видит активное желание Анкары содействовать урегулированию. Дипломат добавил, что в ходе переговоров участники намерены «очень подробно обсудить варианты активизации противодействия террористическим группировкам и сопряжения усилий всех заинтересованных сторон».

Лаврентьев также сообщил, что следующее заседание Конституционного комитета Сирии может состояться в январе 2022 года.

Ранее президент России Владимир Путин на Совете глав стран СНГ, говоря о ситуации в Афганистане, напомнил об угрозе, которую представляют боевики ИГ. Российский лидер выразил обеспокоенность, что террористы, ранее воевавшие в Ираке и Сирии, сейчас стягиваются в Афганистан. Президент подчеркнул, что в Афганистане их насчитываются более двух тысяч, базируются они преимущественно на севере страны, при этом их лидеры вынашивают планы по воздействию на другие страны, включая Россию.

Член комиссии «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) по вопросам культуры Анамулла Самангани ответил, что опасения Путина являются беспочвенными.