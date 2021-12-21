Тимошенко дала совет подозреваемому в госизмене Порошенко

Лидер партии «Батькивщина», бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко посоветовала экс-президенту страны Петру Порошенко, подозреваемому в госизмене, ни в коем случае не бежать из страны. Об этом сообщает телеканал «Украина 24».

Она напомнила, что сама проходила через «политические репрессии». Тимошенко заметила, что, основываясь на ее опыте, в случае уверенности в собственной правоте стоит оставаться дома, проходить все суды и доказывать свою невиновность.

«Если Порошенко верит в свою правоту и у него на душе все спокойно по поводу всех этих событий, то ему категорически не следует покидать Украину. Никуда не нужно бежать, не нужно никуда уезжать. Если внутри чувствуешь, что ты прав, нужно оставаться у себя на родине, проходить все правосудные и неправосудные суды, доказывая, что ты не нарушал закон и что твоя позиция честная», — заявила она.

Кроме того, она советовала Порошенко набраться мужества и не сдаваться, несмотря на решения «неправосудных» судов. А если украинские суды зависят от политического руководства, то следует обращаться в Европейский суд по правам человека и во все инстанции судов, чтобы процесс проходил публично.

«Петру Алексеевичу нужно набраться мужества, уверенности, смелости. Если он считает, что он прав, пусть идет вперед и доказывает», — пожелала она.

Украинские власти заподозрили Порошенко в госизмене в начале октября. Правоохранители обнародовали записи, касающиеся дела главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Эти материалы, по словам силовиков, доказывают сговор бывшего президента республики с «сепаратистами», в том числе его причастность к закупкам угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса во время боевых действий.

17 декабря Порошенко покинул страну и отправился в Турцию и Польшу для участия во встречах и международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО». Накануне отъезда сотрудник украинского Государственного бюро расследований попытался вручить ему повестку по уголовному делу, однако политик проигнорировал его, сел в машину и уехал.