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Президент Таджикистана поручил улучшить преподавание русского в стране

Президент Таджикистана Рахмон: необходимо улучшить преподавание иностранных языков в вузах
Эмомали Рахмон

Эмомали Рахмон. Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон обратился с ежегодным посланием к парламенту. Запись его выступления опубликовал в YouTube телеканал «Таджикистан»

В частности, в своем обращении он заявил о необходимости улучшить преподавание иностранных языков в вузах страны, в первую очередь — русского и английского как признанных ООН языками международного общения.

Рахмон также поручил Министерству образования Таджикистана организовать в педагогических вузах подготовку преподавателей математики, точных и естественных наук, которые смогут вести соответствующие предметы на иностранных языках.

Ранее заместитель председателя российского правительства Алексей Оверчук сообщал, что Россия потратит порядка 150 миллионов долларов (более 11 миллиардов рублей) на строительство русскоязычных школ в Таджикистане. Планируется, что на выделенные средства к 1 сентября 2022 года в среднеазиатской республике получится открыть пять таких образовательных учреждений.

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Георгий Нестеров
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