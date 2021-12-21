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Toyota отзовет тысячи машин из России

Toyota отзывает почти 10 тысяч машин модели Venza из-за проблем с подушками безопасности

Фото: Shutterstock

«Тойота Мотор», официальный представитель Toyota в России, отзывает более девяти тысяч автомобилей Toyota Venza из-за возможных проблем с боковыми подушками безопасности со стороны водителя, говорится на сайте Росстандарта.

У этих автомобилей датчик системы подушек безопасности установлен в передней двери со стороны водителя. Он подключен к электронному блоку управления системы пассивной безопасности «SRS» витой парой в жгуте проводов, проложенных от двери к кузову автомобиля через втулку.

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Из-за разницы длины жгута проводов и втулки, возможен сильный изгиб проводки внутри втулки. «При определенных видах столкновения, боковые подушки безопасности со стороны водителя могут не раскрыться, что увеличивает риск получения травм», — отмечает ведомство. Ремонт для владельцев этих машин будет в дилерских центрах бесплатным.

Ранее сообщалось, что Toyota Motor собирается к 2030 году представить десятки моделей электромобилей. Речь идет о 30 моделях. Между тем продажи Toyota рухнули на 20 процентов. В октябре 2021 года компания выпустила 627 452 автомобиля — на 26 процентов меньше, чем год назад.

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Платон Щукин
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