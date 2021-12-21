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Иммунолог допустил «съедение» омикроном предыдущих штаммов коронавируса

Иммунолог Тотолян: возможно, мы еще будем радоваться появлению омикрон-штамма коронавируса

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Академик РАН, директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян рассказал, почему омикронн-штамма коронавируса можно считать спасением от пандемии. Об этом сообщают «Известия».

По словам специалиста, с появлением омикрона, россияне стали чаще переносить COVID-19 в легкой форме. Кроме того, иммунолог допустил замещение омикроном предыдущего дельта-штамма. Тотолян отметил, что это может произойти наравне с северо-западным штаммом, который исчез после выявления дельты.

«Его «съела» дельта. ВОЗ объявила, что этот штамм нуждается в наблюдении. И через десять дней мы увидели, как дельта начала активно его вытеснять», — пояснил он.

На вопрос журналиста, может ли омикрон также «съесть» дельту, специалист ответил: «теоретически может. Поэтому я и говорю, что, может быть, мы не будем расстраиваться тому, что омикрон пришел. Может, мы еще будем радоваться появлению омикрона».

Ранее врачи из Южной Африки, где появился омикрон-штамм COVID-19, сообщали о жалобах зараженных пациентов на повышенное ночное потоотделение. Если сначала к признакам этого вида относили непрерывный кашель, высокую температуру и потерю обоняния и вкуса, то сейчас у пациентов начали выявлять насморк, головную боль, усталость, ломоту и боли в теле, а также ночную потливость.

Марина Совина
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