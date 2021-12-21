Раскрыты траты российских семей на базовые нужды

Почти каждой четвертой российской семье (28,4 процента) нужно 70-100 тысяч рублей для удовлетворения базовых потребностей, более 22 процентов требуется от 100 тысяч. Такие суммы раскрыты в исследовании финансовой платформы Webbankir, передает РИА Новости.

На 15-30 тысяч рублей готовы прожить только около шести процентов россиян. Порядка 21,1 процента считают достаточной сумму 50-70 тысяч рублей, 22,2 процента тратят на базовые нужды 30-50 тысяч рублей в месяц. При этом 90,5 процента россиян в этом году заметили значительный рост цен в магазинах, еще 9,1 процента полагают, что он был незначительным. Только 0,4 процента опрошенных считают, что цены в магазинах остались без изменений.

Сильнее всего, по мнению россиян, подорожали продукты питания, лекарства, товары повседневного спроса, аренда квартир и ЖКХ. Меньше всего — отдых, развлечения и образовательные услуги. Около 79,4 уверены, что товары и услуги продолжат дорожать.

Инфляционные ожидания россиян на следующий год в декабре обновили максимум февраля 2016 года, достигнув рекордных 14,8 процента. Рост по сравнению с ноябрем составил 1,3 процентного пункта.