Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Раскрыты траты российских семей на базовые нужды

Около 70-100 тысяч рублей нужно каждой четвертой семье в России на базовые нужды

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Почти каждой четвертой российской семье (28,4 процента) нужно 70-100 тысяч рублей для удовлетворения базовых потребностей, более 22 процентов требуется от 100 тысяч. Такие суммы раскрыты в исследовании финансовой платформы Webbankir, передает РИА Новости.

На 15-30 тысяч рублей готовы прожить только около шести процентов россиян. Порядка 21,1 процента считают достаточной сумму 50-70 тысяч рублей, 22,2 процента тратят на базовые нужды 30-50 тысяч рублей в месяц. При этом 90,5 процента россиян в этом году заметили значительный рост цен в магазинах, еще 9,1 процента полагают, что он был незначительным. Только 0,4 процента опрошенных считают, что цены в магазинах остались без изменений.

Материалы по теме:
США пригрозили отключить Россию от SWIFT и ударить по олигархам
США пригрозили отключить Россию от SWIFT и ударить по олигархам
6 декабря
Потеряли берега. Как Волочкова и тысячи россиян пытались заработать на акциях американских компаний, но потеряли миллионы
Потеряли берега.Как Волочкова и тысячи россиян пытались заработать на акциях американских компаний, но потеряли миллионы
8 декабря

Сильнее всего, по мнению россиян, подорожали продукты питания, лекарства, товары повседневного спроса, аренда квартир и ЖКХ. Меньше всего — отдых, развлечения и образовательные услуги. Около 79,4 уверены, что товары и услуги продолжат дорожать.

Инфляционные ожидания россиян на следующий год в декабре обновили максимум февраля 2016 года, достигнув рекордных 14,8 процента. Рост по сравнению с ноябрем составил 1,3 процентного пункта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Строителева
Обсудить
Последние новости
Путин предупредил США о невозможности России отступать в ситуации с Украиной
В российском городе в гипермаркете «Лента» произошел крупный пожар
Акции производителей электрокаров рухнули из-за провала плана Байдена
Молния посреди снегопада ударила в многоэтажку в Крыму и попала на видео
Актрисы «Секса в большом городе» высказались об обвиненном в насилии коллеге
Прокурор заявил о видевших пуск ракеты по MH17 свидетелях
Назван конкурент Москвы по ценам на жилье
Путин назвал причину расширения НАТО на восток
Женщина узнала о слежке за собой благодаря странным уведомлениям на телефоне
Россия защитила Арктику от иностранцев
Ида Галич раскрыла закулисье экстремального шоу на СТС
Шойгу заявил об историческом рекорде российской ядерной триады
В Белоруссии поставили ультиматум Литве
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter