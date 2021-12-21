Известный блогер раскрыл схему заработка на елках в российских городах

Мэры российских городов предпочитают ставить искусственные елки к Новому году на главных площадях, отметил известный блогер Илья Варламов в очередной публикации в своем Telegram-канале. Он раскрыл секрет любви к ненастоящим деревьям — на них якобы можно хорошо заработать.

«В Европе почти всегда устанавливают натуральные деревья. В чем же разница? Очень просто. На натуральном дереве сложно заработать. Транспортировка и украшение? Ну и отсыпать немного лесхозу, где тут разгуляться широкой чиновничьей душе», — пояснил Варламов.

В свою очередь, «искусственная елка может стоить сколько угодно, и никто не докопается, потому что это уже не елка, а малая архитектурная форма», указал блогер. «Вот так и лепят по всей России эти бездарные и пошлые светящиеся конусы, — посетовал он. — Когда вы мимо такого проходите, то должны понимать — это миллионы рублей, а значит, возможно, у кого-то на столе появится лишняя баночка икры (не у вас)».

По мнению Варламова, массовая установка искусственных елок никак не связана с заботой о сохранности лесов. «Один раз в год срубить елочку в лесу, чтобы установить на центральной площади — это нормально, — подчеркнул он. — Ненормально — это бесконтрольные вырубки, лесные пожары по вине человека и выбрасывание мусора все в тот же лес». Производство платковых елок наносит существенный вред природе, констатировал блогер, призвав россиян писать мэрам письма с требованием установки «нормальных» елок.

Ранее в декабре жители якутского поселка Витим высмеяли елку в форме пениса. Некоторые назвали декорацию эротичной, а другие посчитали ее установку незавершенной. В администрации Витима пояснили, что елка вскоре обретет привычный вид: ее возведение на тот момент еще не закончили.