Жители российского региона высмеяли елку в форме пениса

Якутский поселок Витим решили украсить к Новому году елкой в форме пениса. Фото дерева фаллической формы опубликовала в своем Facebook-аккаунте одна из жительниц российского региона.
На изображении видно, что ветви у основания ели длинные и пышные, а с середины объем резко сократился и не менялся до верхушки. Пользователи соцсети высмеяли необычное праздничное дерево в комментариях под публикацией.
«Какой год — такова и елка», «Звезда на конце. Символично. Грядущий год не принесет ничего хорошего», — прокомментировали жители региона. Некоторые назвали декорацию эротичной, а другие посчитали ее установку незавершенной.
В администрации Витима пояснили изданию «Подъем», что к концу недели конструкция обретет привычный вид — ее возведение еще не окончили. Вскоре дереву добавят больше веток, повесят на него гирлянды и елочные игрушки.
Объект фаллической формы есть и в Новосибирске — в этом городе уже не первый год зимой устанавливают каток, очертания которого с высоты напоминают пенис. По словам местных властей, жители не жалуются на необычную ледовую площадку.