Выполнение «Газпромом» своих обещаний назвали самым большим страхом для Украины

Украинский политический эксперт Дмитрий Корнийчук в эфире телеканала «НАШ» заявил, что страна находится на грани энергетического кризиса, однако власти не предпринимают никаких действий для того, чтобы ситуация изменилась. Он назвал самый большой страх для Украины — если российский «Газпром» выполнит все свои контрактные обещания.

«Сейчас Витренко (Юрий Витренко, глава «Нафтогаза Украины» — прим. «Ленты.ру») завуалированно говорит о той ситуации, которая будет, — "Газпром" выполнил свои обещания и дальше спокойно будет снижать транзит газа через украинскую трубу, и Украина останется без газа. У нас на носу энергетический кризис, и об этом власть сознательно не говорит. Они нам разводят балаган, есть веерные отключения, и украинцы об этом знают, а Шмыгаль (Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины — прим. «Ленты.ру») рассказывает, что нет никаких отключений», — заявил эксперт.

По его словам, внимание украинцев стараются максимально отвлекать от этой темы, так же как и от многих других неприятных ситуаций в стране, вроде невыплат долгов шахтерам. Корнийчук отметил, что не критиковал бы президента Владимира Зеленского, если бы видел, что тот действительно что-то делает для народа, однако такого не происходит. Он подчеркнул, что на Украине в настоящее время существует множество проблем, которые реально решить, если взяться за это.

Ранее бывший министр инфраструктуры Украины Борис Колесников рассказал, что он потерял веру в модель управления страной, существующую в настоящий момент. По его словам, украинцы всегда находятся либо в восторге от властей, которые они избрали, либо в полнейшем разочаровании.