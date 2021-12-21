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Российским чиновникам не понравилось работать на удаленке

«Ведомости»: большинству российских чиновников не понравилась удаленная работа

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Большинству российских чиновников не понравилось работать на удаленке и они одними из первых вернулись в офисы, когда появилась такая возможность, поскольку восприняли переход на дистант как отказ от привычного уклада работы. Об этом во вторник, 21 декабря, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование Центра перспективных управленческих решений.

Как показало исследование, в отличие от сотрудников частных компаний чиновники не смогли привыкнуть к удаленному формату работы, так как раньше никогда с ней не сталкивались на госслужбе. Эксперты использовали данные из интервью и фокус-групп с чиновниками центральных аппаратов пяти ведомств с 1 июня 2019 года по 30 сентября 2021 года в два этапа: до перехода на удаленку и после.

Авторы исследования выявили у чиновников два главных ценностных основания для работы: ценность иерархии (отношения, основанные на должностном подчинении) и ценность безопасности (необходимость защищать внутреннюю информацию от распространения вовне).

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В первом случае чиновники лишились среды офиса как рабочего пространства, а коммуникация стала больше зависеть от цифровых платформ. Кроме того, размылись границы рабочего времени, рабочий день стал длиннее. Если руководителям не удавалось наладить рабочие практики дистанционно, они при первой же возможности возвращались в офис. Что касается ценности безопасности, то все респонденты выразили беспокойство за сохранность документов.

Один из авторов исследования Дарья Шубина отметила, что главная причина, по которой госслужащие первыми вернулись с удаленной работы в офисы, связана с тем, что для них важен «материальный контекст» в офисе, а руководителям важно следить за сотрудниками. К примеру, если начальник не видит подчиненного, он считает, что контроль теряется.

Ранее работодатели раскрыли отношение к удаленной работе после окончания пандемии коронавируса. Так, более четверти работодателей (27 процентов) намерены полностью отказаться от удаленки. При этом 48 процентов работодателей со временем планируют вернуть работу для сотрудников в офисе, 14 процентов хотят сделать это частично, 19 процентов введут гибридный формат после пандемии или разрешат сотрудникам самим выбирать удобный режим работы. Остальные 19 процентов оставят все по-прежнему.

Марина Совина
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