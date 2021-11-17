Работодатели раскрыли отношение к удаленной работе после окончания пандемии коронавируса. Результаты исследования, проведенного сервисом «Работа.ру», опубликовала газета «Известия».

Так, более четверти работодателей (27 процентов) намерены полностью отказаться от удаленки. При этом 48 процентов работодателей со временем планируют вернуть работу для сотрудников в офисе, 14 процентов хотят сделать это частично, 19 процентов введут гибридный формат после пандемии или разрешат сотрудникам самим выбирать удобный режим работы. Остальные 19 процентов оставят все по-прежнему.

В половине тех компаний, где частично будет удаленная работа, в таком формате продолжат работать до 10 процентов штата. Еще 12 процентов оставят на удаленке до трети сотрудников, 7 процентов компаний оставят на дистанционке более половины работников.

Ранее юрист Иван Соловьев назвал способ уйти на удаленку в пандемию. По его словам, сотрудник может написать заявление с просьбой перевести его на дистанционный режим, в котором необходимо обосновать необходимость изменения формата работы.

