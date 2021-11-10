Названы причины нежелания россиян брать больничный даже в пандемию

Почти половина жителей России (48 процентов) боятся оформлять больничный даже в период пандемии коронавируса из-за страха потерять доходы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Зарплата.ру».

«Среди других причин, по которым не оформляют больничный, 18 процентов указали, что переживают о проблемах с руководством, еще восемь процентов боятся потерять работу», — говорится в материалах.

Десять процентов респондентов среди причин нежелания оформлять больничный назвали очереди в поликлинике и страх подхватить инфекцию, семь процентов считают, что при удаленной работе в листке нетрудоспособности нет необходимости, также семь процентов заявили, что у них не предусмотрена оплата больничного.

Исследование показало, что женщины в период пандемии брали больничные чаще мужчин, 65 процентов, 52 процента россиянок работали дома даже при заболевании, аналогично поступали 40 процентов россиян.

Чаще оформляют листок нетрудоспособности сотрудники организаций с численностью более ста человек (76 процентов), работники сферы образования, автобизнеса, реже — занятые в компаниях общепита. В 20 процентах случаев респонденты ответили, что руководство не контролирует состояние их здоровья, 36 процентов сообщили, что у них в фирмах обращают внимание только на явные признаки, такие как температура, насморк, кашель.

20 процентов россиян считают, что работодатели стали следить за состоянием здоровья сотрудников в период пандемии. Около девяти процентов отметили, что коллеги сами просят заболевшего сотрудника остаться дома до полного выздоровления.

Ранее стало известно, что пандемия коронавируса ударила по российским экспортерам сильнее, чем по компаниям, работающим на внутреннем рынке. Главных пострадавших назвал Центр экономических и финансовых исследований и разработок Российской экономической школы (ЦЭФИР РЭШ).

