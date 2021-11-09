Раскрыто влияние соцсетей на шансы устроиться на работу

Аналитики сервиса по поиску работы Superjob провели исследование и выяснили, как социальные сети влияют на шансы найти работу. Данные приводит ТАСС. Опрос проводился с 21 октября по 3 ноября, в нем приняли участие 1000 компаний и 3000 экономически активных россиян из разных регионов страны.

Оказалось, что каждый пятый работодатель отказывал соискателю в трудоустройстве из-за постов в соцсетях. При этом за год показатель снизился. По данным аналитиков, в 2020 году таких компаний было 25 процентов. В 13 процентах компаний подобные ситуации не случались, хотя интернет-активность соискателей отслеживалась. При этом, более чем в половине (55 процентов) компаний руководство не интересовалось интернет-активностью соискателей, хотя год назад их было 44 процента.

За год число работодателей, увольняющих сотрудников за посты в соцсетях, сократилось с десяти до семи процентов. Чуть меньше четверти (22 процента) следят за интернет-активностью сотрудников. Однако все больше компаний игнорируют социальные сети работников (56 процентов в 2021 году против 50 процентов в 2020 году).

По мнению специалистов, повышенный интерес к соцсетям работающих сотрудников мог быть связан частично с введением удаленного режима работы. «Сейчас же рабочие процессы отлажены, и в условиях нехватки кадров работодатели, видимо, предпочитают не разбрасываться как действующими сотрудниками, так и подходящими кандидатами», — предположили авторы исследования.

О том, что работодатель может отслеживать активность в интернете, предполагают 39 процентов россиян. 9 процентов ведут соцсети без оглядки на то, что подумает руководство. Каждый шестой считает ситуацию с просмотром соцсетей работодателем маловероятной, а каждый девятый об этом и не задумывался.

При этом, женщины чаще мужчин учитывают возможный интерес к их соцсетям со стороны работодателей: 44 процента против 34 процентов. Соискатели до 24 лет чаще других ведут социальные сети без оглядки на работодателя. А трудоустроенные респонденты чаще безработных следят за тем, что они публикуют в интернете (41 процент против 36 процентов).

В конце августа исследование проводило кадровое агентство UTEAM. Его эксперты узнали, что большинство работодателей (65 процентов) проверяют соцсети своих сотрудников. Слежка усилилась из-за перехода на удаленный формат работы. При этом 18 процентов признались, что проверяют соцсети подчиненных на постоянной основе, еще 47 процентов — время от времени. Только треть (35 процентов) не делают этого.