Цена на российскую нефть рухнула

Российский экспортный сорт нефти Urals по итогам торгов в понедельник, 20 декабря, впервые с июня этого года подешевел ниже 70 долларов за баррель. Об этом со ссылкой на данные международного ценового агентства Argus сообщает ТАСС.

В целом стоимость Urals рухнула на 6 процентов. На северо-западе в Средиземноморье она торговалась на уровне 67,7 доллара за баррель. Еще 17 декабря цена доходила почти до 72 долларов.

Цена на российскую нефть снижается вслед за эталонными сортами. Brent по состоянию на утро 21 декабря торгуется 72,18 доллара за баррель, WTI — по 69,5 доллара.

В последнее время спрос на нефть корректируется с учетом мер по сдерживанию COVID-19 в Европе и потенциального воздействия штамм «омикрон». Однако в ОПЕК полагают, что его влияние окажется кратковременным и мягким.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов рассказал, что основным прогнозом на конец 2022 года остается постепенное снижение цен на нефть, поскольку дефицит топлива сменится избытком его на рынке. В то же время вице-президент «Лукойла» Леонид Федун считает, что в нынешних условиях нефтяной рынок испытывает нехватку инвестиций, а такая ситуация в перспективе грозит драматическим ростом цен на сырье.