Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Цена на российскую нефть рухнула

Стоимость российского сорта нефти Urals рухнула ниже 70 долларов за баррель впервые с июня

Фото: Angus Mordant / Reuters

Российский экспортный сорт нефти Urals по итогам торгов в понедельник, 20 декабря, впервые с июня этого года подешевел ниже 70 долларов за баррель. Об этом со ссылкой на данные международного ценового агентства Argus сообщает ТАСС.

В целом стоимость Urals рухнула на 6 процентов. На северо-западе в Средиземноморье она торговалась на уровне 67,7 доллара за баррель. Еще 17 декабря цена доходила почти до 72 долларов.

Цена на российскую нефть снижается вслед за эталонными сортами. Brent по состоянию на утро 21 декабря торгуется 72,18 доллара за баррель, WTI — по 69,5 доллара.

Brent от TradingView

В последнее время спрос на нефть корректируется с учетом мер по сдерживанию COVID-19 в Европе и потенциального воздействия штамм «омикрон». Однако в ОПЕК полагают, что его влияние окажется кратковременным и мягким.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов рассказал, что основным прогнозом на конец 2022 года остается постепенное снижение цен на нефть, поскольку дефицит топлива сменится избытком его на рынке. В то же время вице-президент «Лукойла» Леонид Федун считает, что в нынешних условиях нефтяной рынок испытывает нехватку инвестиций, а такая ситуация в перспективе грозит драматическим ростом цен на сырье.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
США и Великобритания решили тайно защитить Украину от российских кибератак
Российский фондовый рынок открылся ростом
В МИД пригрозили не допустить размещения сил НАТО на Украине и в Грузии
Цена на российскую нефть рухнула
В российском регионе фехтовальщик пронзил лицо друга рапирой
Володин назвал главные вызовы 2022 года
Москвичка заявила о насиловавшем ее дочь педофиле
Незнакомец застрелил продавца магазина в Забайкалье
В популярной пляжной стране туристов решили защитить с помощью женщин
Любовницы женатых мужчин рассказали о планах их возлюбленных на Рождество
На Украине назвали шантажом отказ «Газпрома» увеличить транзит газа
Раскрыт iPhone 14 Pro
Стало известно о пострадавших в ДТП с губернатором Кузбасса Цивилевым
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter