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Нефти предсказали падение в цене в 2022 году

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Галактионов спрогнозировал снижение цен на нефть в 2022 году

Фото: Pixabay

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов в интервью агентству «Прайм» рассказал, какой станет цена нефти в 2022 году. По его словам, прогнозы на следующий год подразумевают постепенное падение в стоимости из-за избытка поставок.

Специалист предсказал, что к концу 2022 года цены на нефть снизятся. Однако среднегодовой уровень ее стоимости будет держаться около уровня в 71 доллар за баррель, зафиксированного в 2021 году. Такой прогноз дает надежду, что в ближайшие дни нефть не подорожает.

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Однако Галактионов призвал не торопиться с прогнозами на снижение цен на нефть: данные Минэнерго США, опубликованные 15 декабря, подемонстрировали сохранение сильного спроса.

«Запасы нефти и нефтепродуктов продолжают сокращаться, в то время как недельные поставки топлива с американских НПЗ достигли рекордных 23 миллионов баррелей в сутки», — подчеркнул эксперт.

Перечисленные факторы компенсируют друг друга, поэтому на следующей неделе баррель Brent может стоить в районе 72,5-76 долларов. Кроме того, на ситуацию влияет распространение омикрон-штамма коронавируса и реакция на него в мире.

«Ухудшение ситуации может негативно повлиять на котировки нефти и подстегнуть снижение в район 70-72 долларов за баррель Brent», — заключил он.

Ранее «Лукойл» предупредил о рисках драматического роста цен на нефть. Вице-президент компании Леонид Федун заявил, что отрасль можно назвать «сильно недоинвестированной».

Марина Совина
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