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Шойгу заявил о создании американцами ракетной бригады в Германии

Шойгу: в Германии сформирована бригада США с ракетным вооружением

Фото: Евгений Паулин / РИА Новости

На территории Германии сформирована многосферная бригада армии США с ракетным ударным вооружением. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

Сформированная бригада обладает современными ударными ракетами средней дальности, утверждает Шойгу. Создание подразделения произошло на базе действовавшего до 1991 года командования огневого поражения армии США.

На брифинге Шойгу заявил, что общая численность группировки войск США на территории Европы составляет 8 тысяч человек. В Польше создается инфраструктура для будущего размещения бронетанковой бригады и систем противоракетной обороны Aegis Ashore.

Ранее генерал армии США Тод Уолтерс призвал усилить присутствие НАТО в Болгарии и Румынии, как это было сделано в странах Прибалтики и в Польше.

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Дмитрий Сотак
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