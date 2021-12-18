Американский генерал предложил усилить войска НАТО в Румынии и Болгарии

Американский генерал Тод Уолтерс, занимающий пост Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе, предложил расширить присутствие войск альянса в Румынии и Болгарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel.

По данным немецкого издания, с таким предложением Уолтерс выступил в ходе секретной видеоконференции, в которой принимали участие представители стран-партнеров по НАТО.

Сообщается, что генерал армии США призвал усилить присутствие альянса на восточном фланге, как это раньше было сделано в странах Прибалтики и Польше, в ходе миссии Enhanced Forward Presence.

Ранее сообщалось, что министры обороны Германии и США провели двусторонние переговоры. Ллойд Остин и Кристина Ламбрехт обсудили совместное противодействие угрозам и «дестабилизирующие действия России в Восточной Европе».

