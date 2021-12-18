Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Американский генерал предложил усилить войска НАТО в Румынии и Болгарии

Американский генерал Тод Уолтерс призвал усилить присутствие НАТО в Болгарии и Румынии

Фото: Reuters

Американский генерал Тод Уолтерс, занимающий пост Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе, предложил расширить присутствие войск альянса в Румынии и Болгарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel.

По данным немецкого издания, с таким предложением Уолтерс выступил в ходе секретной видеоконференции, в которой принимали участие представители стран-партнеров по НАТО.

Сообщается, что генерал армии США призвал усилить присутствие альянса на восточном фланге, как это раньше было сделано в странах Прибалтики и Польше, в ходе миссии Enhanced Forward Presence.

Ранее сообщалось, что министры обороны Германии и США провели двусторонние переговоры. Ллойд Остин и Кристина Ламбрехт обсудили совместное противодействие угрозам и «дестабилизирующие действия России в Восточной Европе».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Американский генерал предложил усилить войска НАТО в Румынии и Болгарии
Россиянка пострадала при взрыве утюга в кафе в центре Москвы
Зеленский упростил получение гражданства Украины для воевавших в Донбассе
Бывшего вице-премьера Крыма задержали после нескольких лет розыска
Видео с бесстрашной лисой в Москве насторожило россиян
Биатлонистка описала неудачное выступление на КМ фразой из фильма «Брат-2»
Умер композитор сериала «Морские дьяволы»
Теннисист Рублев победил в финале выставочного турнира в Абу-Даби
Стали известны подробности избиения актрисы из фильма «Стиляги»
Немцы отреагировали на слова вице-канцлера Германии о «Северном потоке-2»
Российские ученые прокомментировали данные о неожиданном симптоме омикрон-штамма
Барановская грубо ответила Васильеву в эфире «Модного приговора»
Доктор Мясников предостерег больных COVID-19 от самолечения
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter