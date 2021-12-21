Омикрон стал доминирующим штаммом коронавируса в США

Омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим в США, на него приходится около трех четвертей случаев заражения в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

По данным регулятора, за прошедшую неделю в США омикрон был зафиксирован в 73,2 процента всех подтвержденных случаев заражений коронавирусом, тогда как неделей ранее этот штамм имел лишь долю в 12,6 процента.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на представителей сферы здравоохранения заявила, что в США ожидается рост числа пациентов, заразившихся новым омикрон-штаммом, притом что больницы страны к этому не готовы.

До этого директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи предрек американцам тяжелую зиму из-за омикрон-штамма коронавируса. Он предположил, что в ближайшие две недели число случаев инфицирования в США будет расти.