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Омикрон стал доминирующим штаммом коронавируса в США

ЦКПЗ: омикрон-штамм стал доминирующим в США, он зафиксирован у 73,2% заражений COVID-19

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим в США, на него приходится около трех четвертей случаев заражения в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

По данным регулятора, за прошедшую неделю в США омикрон был зафиксирован в 73,2 процента всех подтвержденных случаев заражений коронавирусом, тогда как неделей ранее этот штамм имел лишь долю в 12,6 процента.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на представителей сферы здравоохранения заявила, что в США ожидается рост числа пациентов, заразившихся новым омикрон-штаммом, притом что больницы страны к этому не готовы.

До этого директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи предрек американцам тяжелую зиму из-за омикрон-штамма коронавируса. Он предположил, что в ближайшие две недели число случаев инфицирования в США будет расти.

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Марина Совина
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