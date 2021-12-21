В США сообщили о резком увеличении числа зараженных омикрон-штаммом

Скорость распространения омикрон-штамма коронавируса в Соединенных Штатах стремительно растет. Об этом сообщил директор национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в эфире телеканала ABC.

«Это действительно чрезвычайно необычно. Количество зараженных удваивается за два-три дня. Если в начале увеличение количества заражений омикрон-штаммом составило несколько процентов от общего числа случаев, то можно просто посчитать и станет понятно, как этот уровень резко вырос с 8-10 процентов неделю назад до 73 процентов на данный момент. Скорость распространения вируса действительно беспрецедентна», — рассказал Фаучи.

Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США, омикрон-штамм COVID-19 стал доминирующим, на него приходится около трех четвертей случаев заражения в стране.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на представителей из сферы здравоохранения заявило, что в США ожидается рост числа пациентов, заразившихся новым омикрон-штаммом, притом что больницы страны к этому не готовы.